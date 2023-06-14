Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde, Ö.F.K. idaresindeki 77 DT 142 plakalı otomobil, E.G. yönetimindeki 41 US 075 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada, cipte bulunan Muhammet İlbiz yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle caddede kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel