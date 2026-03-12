Haberler

Cinsel saldırıyla suçladığı kişiyi duruşma çıkışı öldüren şüpheli: Sinirlerime hakim olamadım

Kocaeli'de, eski eşinin davalık olduğu kişiyi duruşmada tanık olarak dinlendiği için cinsel saldırıyla suçlayarak bıçaklayan Sümeyye M. tutuklandı.

Kocaeli'de, eski eşinin davalık olduğu Emrah Çeliksoy'u (35), tanık olarak dinlendiği duruşmada kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayıp, çıkışta kalbinden bıçaklayarak öldüren Sümeyye M. (25), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sümeyye M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

