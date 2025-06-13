Kocaeli'de Cinayetle İlgili Tutuklama
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Ökten Orhan'ın ölümüne dair yaptığı operasyon sonucu 3 kişiyi gözaltına aldı. İbrahim Bora tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.
GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ökten Orhan'ın ölümüne ilişkin İbrahim Bora ile birlikte akrabaları A. Bora ve A. Bora'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A. Bora ve A. Bora savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen İbrahim Bora ise tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel