Haberler

Kocaeli'de Cinayet İfadesi Ortaya Çıktı

Kocaeli'de Cinayet İfadesi Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde annesi ve üvey kardeşini öldüren M.İ.G.'nin ifadesinde, annesinin kendisine şiddet uyguladığı ve cinayetleri hakaret üzerine işlediğini belirttiği ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde annesi Dursune Bilgili ile üvey kardeşi Havva Nur Anzerli'yi öldüren M.İ.G.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. M.İ.G.'nin ifadesinde, annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, üvey kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia ederken, cinayetleri de olay günü annesinin babasına yine hakaret etmesi üzerine işlediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, ölen Dursune Bilgili'nin sosyal medya hesabında, oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını, 'Canım oğlum sen yanımda ol yeter' notuyla paylaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi ve üvey kardeşini öldüren genç: Onu daha çok seviyordu

Annesi ve üvey kardeşini öldürdü, ifadesi kan donduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.