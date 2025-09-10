Kocaeli'de Cinayet İfadesi Ortaya Çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde annesi Dursune Bilgili ile üvey kardeşi Havva Nur Anzerli'yi öldüren M.İ.G.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. M.İ.G.'nin ifadesinde, annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, üvey kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia ederken, cinayetleri de olay günü annesinin babasına yine hakaret etmesi üzerine işlediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, ölen Dursune Bilgili'nin sosyal medya hesabında, oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını, 'Canım oğlum sen yanımda ol yeter' notuyla paylaştığı görüldü.