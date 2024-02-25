Kocaeli'de çıkan yangınlar söndürüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı ile metruk binada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bayramoğlu Mahallesi'ndeki metruk binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Aynı zamanda Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı ile metruk binada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayramoğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki tek katlı metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak'ta da 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.