Kocaeli'de çıkan yangında 2 fabrika ve kamyonda hasar oluştu Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve yanındaki palet fabrikasına sıçrayan yangın söndürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve yanındaki palet fabrikasına sıçrayan yangın söndürüldü. Balçık Mahallesi Organize Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki palet fabrikasına da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında 2 fabrikada ve palet fabrikasındaki kamyonda hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de çıkan yangında 2 fabrika ve kamyonda hasar oluştu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.