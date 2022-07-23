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Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan örtü yangınının ormana sıçramadan söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan örtü yangınının ormana sıçramadan söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yuvacık Yakacık Mahallesi Çataldere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin ormana sıçramadan söndürülmesi için çalışıyor.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Başiskele Kocaeli Güncel Haberler

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