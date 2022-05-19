Kocaeli'de çıkan iş yeri yangını söndürüldü - Haberler

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

4 Temmuz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde A.O'ya ait ev eşyası satışı yapılan iş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına söndürüp iş yerindeki dumanı tahliye etti.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.