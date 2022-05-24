Kocaeli'de çıkan fabrika yangını söndürüldü - Haberler

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Kocaeli'de çıkan fabrika yangını söndürüldü

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Kocaeli'de çıkan fabrika yangını söndürüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ahşap entegre fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ahşap entegre fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahşap entegre fabrikasının buhar kazanı bölümünde bakım sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Patlama nedeniyle hafif yaralanan iki işçi, hastaneye kaldırıldı.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli, Patlama, Yangın, Güncel, Haberler

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