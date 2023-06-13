Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Güzeller Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı'nda M.C.E. (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.C.E. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel