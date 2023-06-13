Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Güzeller Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı'nda M.C.E. (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.C.E. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title