Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arapçeşme Mahallesi 1044. Sokak'ta C.N. (23) ile D.L. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.N. bıçakla göğüs ve karın bölgesinden yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan C.N. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan D.L'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title