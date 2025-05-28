Kocaeli'de Çiftçilere Modern Sera Desteği

Kocaeli'de Çiftçilere Modern Sera Desteği
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu desteği sunacak. 'Seracılığı Geliştirme Projesi' kapsamında başvuru süreci başladı ve çiftçilere 512 metrekarelik modern seralar verilerek tarımsal üretim artırılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu desteği sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında verilecek destek için başvuru sürecinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, Kocaeli'de seracılığı yaygınlaştırmak amacıyla her yıl sağlanan desteğin bu yıl da sürdürülerek, tarımsal üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sıfırdan kurulup çiftçilere teslim edilecek seraların 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluştuğu aktarılan açıklama, şöyle devam edildi:

"Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli'deki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın önem verdiği tarımsal desteklerden biri olan 'Seracılığı Geliştirme Projesi' doğrultusunda yapılan yüzde 50 hibeli destekler, çiftçilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişini de sağlayacak. Çiftçiler bu proje ile havalandırması uygun olmayan, bükme demirden yapılmış seraların yerine modern, havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu demonte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip olacak. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlayacak. Destek verilecek seralar toplam 512 metrekare alanda üretim yapmaya imkan sağlıyor."

Açıklamada, destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, sera maliyetinin en az yüzde 20'sini talepte bulunurken ödeme koşuluyla 3 Haziran mesai bitimine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne müracaat edebileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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