Kocaeli'de çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar toplanıyor

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Başiskele ilçesinde, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, sokak ve caddelere gelişigüzel bırakılan hurda araçlar, yasal uyarıların ardından toplanıyor.

Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yol kenarlarına ve boş alanlara bırakılan, ulaşımı engelleyen ve çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar tespit ediliyor.

Çalışmalar kapsamında hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde sahiplerine yasal uyarılar yapılıyor. Uyarıları dikkate almayan vatandaşların hurda araçları, daha fazla görüntü ve çevre kirliliğine neden olmaması için toplanıyor.

İş makineleri vasıtasıyla bulundukları yerlerden kaldırılan hurda araçlar, kamyonlara yüklenip yediemin otoparkına çekiliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince de hurda araçların yerlerinden kaldırılmasının ardından bölgede temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.