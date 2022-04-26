Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu ticareti ve silahla tehdit gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.