Kocaeli'de çelik konstrüksiyon atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çelik konstrüksiyon atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Sepetlipınar Mahallesi Ansa Sokak'ta çelik konstrüksiyon sistemleri üreten bir atölyede yangın çıktı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çelik konstrüksiyon atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sepetlipınar Mahallesi Ansa Sokak'ta çelik konstrüksiyon sistemleri üreten bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.