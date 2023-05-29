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Kocaeli'de çelik konstrüksiyon atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de çelik konstrüksiyon atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çelik konstrüksiyon atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Sepetlipınar Mahallesi Ansa Sokak'ta çelik konstrüksiyon sistemleri üreten bir atölyede yangın çıktı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çelik konstrüksiyon atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sepetlipınar Mahallesi Ansa Sokak'ta çelik konstrüksiyon sistemleri üreten bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Başiskele İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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