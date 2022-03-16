Kocaeli'de çelik fabrikasının malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kocaeli'de çelik fabrikasının malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de çelik fabrikasının malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çelik fabrikasının malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çelik fabrikasının malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Diliskelesi Mahallesi'nde faaliyet gösteren çelik fabrikasının malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Dilovası, Kocaeli, Yangın, Güncel, Haberler

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