Kocaeli'de çelik fabrikasının malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çelik fabrikasının malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü.
DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çelik fabrikasının malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Diliskelesi Mahallesi'nde faaliyet gösteren çelik fabrikasının malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.
AA / Esmer Geçal - Güncel