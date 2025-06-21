Kocaeli'de Çelik Döküm Fabrikasında Yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir çelik döküm fabrikasında çıkan yangın, fabrikanın dış cephesinde ve çatısında hasara yol açtı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çelik döküm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren çelik döküm fabrikasının ısıl işlem sulama bölümünde yangın çıktı.
Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, su kulesinde, fabrikanın dış cephesinde ve çatıda hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel