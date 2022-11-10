Kocaeli'de çekicinin otobüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde, arızalanan tur otobüsüne çekicinin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde, arızalanan tur otobüsüne çekicinin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İspanyol turistleri taşıyan Sadık Çalışkan idaresindeki 06 AT 5045 plakalı tur otobüsü, otoyolun Ankara istikameti İnönü Mahallesi mevkisinde arızalandı. Durumu fark eden otobüs sürücüsü, aracı emniyet şeridine park ederek, motor kısmındaki arızayı gidermeye çalıştı. Bu sırada N.Ö. idaresindeki 41 DB 004 çekici, otobüse çarptı. Kazada sürücü Sadık Çalışkan, çekici ile otobüs arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan N.Ö. ise Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otoyoldaki trafik akışı, bir süre kontrollü sağlandı. Kaynak: AA / Güncel Anadolu Otoyolu Ankara Gebze Güncel Haberler

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