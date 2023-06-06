Kocaeli'de çekicinin çarptığı yaya yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekicinin çarptığı yaya yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekicinin çarptığı yaya yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Anadolu Otoyolu kavşağında T.P. idaresindeki 41 AJZ691 plakalı çekici, yolun karşısına geçmek isteyen S.D'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel