Kocaeli'de Çekici Otomobile Çarptı: 3 Yaralı, Şoför Kaçtı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkan çekici, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters duran otomobilde 3 kişi yaralanırken, çekici şoförü ise kaçtı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 yolu Bıçakçılar mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen çekici, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen F.E. yönetimindeki 19 AL 460 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilerek ters dururken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan sürücü F.E. ile M.E. ve F.E. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Otomobile çarpan çekici şoförü ise kaza yerinden kaçarken, polis, yakalanması için çalışma başlattı.