Haberler

Kocaeli'de Çekici Otomobile Çarptı: 3 Yaralı, Şoför Kaçtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çekici, kontrolünü kaybederek otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çekici şoförü olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkan çekici, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters duran otomobilde 3 kişi yaralanırken, çekici şoförü ise kaçtı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 yolu Bıçakçılar mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen çekici, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen F.E. yönetimindeki 19 AL 460 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilerek ters dururken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan sürücü F.E. ile M.E. ve F.E. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Otomobile çarpan çekici şoförü ise kaza yerinden kaçarken, polis, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.