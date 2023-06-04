Kocaeli'de Çekici Otomobile Çarptı: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekicinin yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki M.Y.C. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekicinin yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı mevkisinde 77 ES 774 plakalı otomobiliyle seyreden sürücü A.C, lastiği patladığı için aracını yol kenarına çekti.
Bu sırada aynı yöne giden A.G. yönetimindeki 41 VN 030 plakalı çekici, kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki M.Y.C. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.