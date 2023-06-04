Kocaeli'de Çekici Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekicinin yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki M.Y.C. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.