Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çatıdan apartman boşluğuna düşen genç tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çatıdan apartman boşluğuna düşen genç tedavi altına alındı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1315 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında tadilat yaptığı belirtilen E.D. (17) 6 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu apartmanın birinci katından duvar kırılarak ulaşılan yaralı, sağlık personeline teslim edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan E.D'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title