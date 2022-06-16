Çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çatıdan apartman boşluğuna düşen genç tedavi altına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çatıdan apartman boşluğuna düşen genç tedavi altına alındı. Tatlıkuyu Mahallesi 1315 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında tadilat yaptığı belirtilen E.D. (17) 6 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu apartmanın birinci katından duvar kırılarak ulaşılan yaralı, sağlık personeline teslim edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan E.D'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Esmer Geçal - Güncel Güncel Haberler

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