Kocaeli'de çarşı içinde yanan trafo söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de çarşı içinde yanan trafo söndürüldü

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de çarşı içinde yanan trafo söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarşı içinde yanan trafo söndürüldü.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarşı içinde yanan trafo söndürüldü.

Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde, çarşı içi araç giriş çıkışını engelleyen havalı dubaların kompresörünü besleyen trafoda çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında trafo ve kompresör kullanılamaz hale geldi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Trafo, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title