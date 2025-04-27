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Kocaeli'de Cansız Bedeni Bulunan Polis Memuru Emre Bakal Toprağa Verildi

Kocaeli'de Cansız Bedeni Bulunan Polis Memuru Emre Bakal Toprağa Verildi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde derede cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki polis memuru Emre Bakal, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bakal'ın cenazesi, evinin yakınındaki dereden dalgıç polisler tarafından çıkarıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde derede cansız bedeni bulunan polis memuru Emre Bakal (29), toprağa verildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Emre Bakal dün, izinli olarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'ndeki evine geldi. Bir süre sonra Emre Bakal'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Emre Bakal'ın evinin yakınındaki derede cansız bedeni bulundu. Emre Bakal'ın cenazesi,

çağırılan İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından dereden çıkarıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Evli olduğu öğrenilen Emre Bakal'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Uzuntarla Mahallesi'ndeki Yeşiltepe Mezarlığı'na getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Emre Bakal, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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