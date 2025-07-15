Kocaeli'de Cankurtaranlar Bir Haftada 235 Kişiyi Kurtardı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada 235 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

KOSKEM ekipleri, 7-13 Temmuz tarihlerinde 235 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. En fazla kurtarma işlemi 87 kişiyle Cebeci bölgesinde gerçekleştirildi, Kumcağız bölgesinde ise 64 vakaya müdahale edildi.

Ekipler ayrıca Bağırganlı'da 23, Seyrek'te 14, Kerpe'de 11, Sarısu'da 9, Darıca'da 8, Kovanağzı'nda 7, Bayramoğlu'nda 5, Ereğli'de 3 ve Miço Plajı'nda ve görev alanı dışında da 2'şer kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği için dikkatli olmaları, yasak bölgelerde yüzmemeleri ve acil durumda 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu. ?