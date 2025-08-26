Kocaeli'de Cankurtaranlar 179 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, 18-24 Ağustos tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 179 kişiye müdahale etti. Yaz sezonu başladığından bu yana toplamda 1671 kişiyi kurtardılar.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 179 kişiye müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri, boğulmaların önüne geçmek için çalışma yürütüyor.

KOSKEM ekiplerince, 18-24 Ağustos tarihlerinde Cebeci'de 74, Kumcağız'da 50, Kerpe'de 11, Kovanağzı'nda 6, Sarısu'da 4, Seyrek'te 9, Bağırganlı'da 10, Bayramoğlu'nda 5, Darıca'da 7, Miço'da 3 olmak üzere 179 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Bu sürede 21 kişiye de ilk yardım hizmeti sunuldu.

Yaz sezonunun başladığı 15 Haziran'dan bu yana cankurtaranlar, sahil bölgelerinde boğulma tehlikesi geçiren 1671 kişiye müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği için dikkatli olmaları, yasak bölgelerde yüzmemeleri ve acil durumda 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
