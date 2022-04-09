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Son dakika... Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Güncel
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Son dakika haber: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çamura saplanan leyleğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çamura saplanan leyleğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir leyleğin çamurda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkardıkları leyleği, üzerindeki çamuru temizledikten sonra tedavisi için Ormanya'ya götürdü.

Leyleğin kurtarılma anına ilişkin görüntü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Son dakika... Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika... Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika... Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Haberler

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