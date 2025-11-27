Kocaeli'de Çamaşırhanede Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede yabancı uyruklu çalışanlar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Köseköy Mahallesi Miralay Sokak'taki bir çamaşırhanede yabancı uyruklu kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.