Kocaeli'de Çalınan Tır Manisa'da Bulundu

Kocaeli'nde dorse takılı halde çalınan tır, Manisa'nın Salihli ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'de park ettiği yerde 14 AAT 975 plakalı tır ve 41 ACM 221 plakalı dorseyi bulamayan kişi, polise ihbarda bulundu.

Polis, aracın Salihli'de olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Aracı Yılmaz Mahallesi'ndeki boş arazide bulan ekipler, M.A. ve O.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, O.K. serbest bırakıldı.