Kocaeli'de Büyükşehir'den ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine özel

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'nde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanında çocuklara özel pek çok faaliyete de imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu yılda ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin buluştuğu "Aklınla 1000 Yaşa" zekâ oyunları yarışması düzenliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak yarışmaya Kocaeli'nde eğitim gören resmi ve özel eğitim kurumlarının dördüncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Ödüllü zekâ oyunları yarışmasında, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunarak; analitik düşünme becerilerini artırmak, eğitsel etkinliklerle buluşma fırsatı sağlamak ve öğrencilerin çoklu zekâ yeteneklerini geliştirmesi amaçlanıyor. Böylece bu özel yetenekli öğrencilerin kendilerini daha iyi geliştirecekleri imkânları sağlamak ve Kocaeli'mizin ulusal ve uluslararası zekâ oyunları yarışmalarında temsil edilmesi hedefleniyor.

60 BİN 491 ÖĞRENCİ KATILIM SAĞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aklınla Bin Yaşa Zekâ Oyunları Yarışması, Kocaelili öğrenciler için bir gelenek haline gelmeye başladı. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan yarışmaya bugüne kadar 60 bin 491 öğrenci katılım sağladı. Buna göre etkinliğe 2017-2018'de 14 bin 864 öğrenci, 2018-2019'da 17 bin 218 öğrenci, 2019-2020'de 16 bin 361 öğrenci ve 2020-2021'de 12 bin 048 öğrenciyle toplamda 60.491 öğrenci katılım sağladı.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Yarışmaya katılacak 4'üncü sınıf öğrencilerinin sorumlu öğretmenleri, başvurularını http://aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Link üzerindeki katılım formunun en geç 28 Mart tarihine kadar doldurulması gerekiyor. Başvuruların, kayıtların ve eğitmenlere verilecek eğitim seminerinin ardından tüm katılımcılar tarafından yarışma hazırlıklarına başlanacak. Mayıs ayı içerisinde okullarda ön eleme heyecanı yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş mekânlarda haziran ayında final ve ödül töreni heyecanı yaşanacak.

SADECE DÖRDÜNCÜ SINIFLAR

Kocaeli genelindeki tüm resmi ve özel ilkokulların 4'üncü sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya her öğrenci bireysel olarak katılacak. Her okul 4'üncü sınıf şube sayısının en fazla 10 katı kadar öğrenci ile yarışmaya katılabilecek. ''Aklınla 1000 Yaşa'' zekâ oyunları yarışmasında dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullara ödül verilecek.

ÇEŞİTLİ HEDİYELER

Yarışmada başarı sağlayan öğrencilere gelişimlerini olumlu etkileyecek hediyeler verilecek. Buna göre yarışmada birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, ikinci olana notebook, üçüncü olana tablet verilecek. Mansiyon ödülü ise (4. ve 10. arası) akıllı saat olarak belirlendi. Ayrıca yarışmada öğretmenler ve okullar da unutulmadı. Öğrencisi ilk 10'a giren öğretmenlere akıllı saat hediye edilecek. Ayrıca öğrencisi ilk 3'e giren okullara da masaüstü bilgisayar ve yazıcı armağan edilecek.

BAŞVURUDA SON GÜN 28 MART

Ödüllü zekâ oyunları yarışması için kayıtlar 28 Mart tarihinde son bulacak. Kent genelinde hizmet veren resmi ve özel kurum dördüncü sınıf öğrencileri http://aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yarışma sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Türkiye Zekâ Vakfı tarafından, Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması standartlarına göre yapılacak. Ayrıntılı bilgi yönerge kitapçığında katılımcılarla paylaşılacak.

YARIŞMA TAKVİMİ

14 Mart 2022 – 28 Mart 2022 Yarışma başvurularının başlaması

28 Mart 2022 – 08 Nisan 2022 Yarışma tanıtımı ve farkındalığı için çevrim içi öğretmen seminerlerinin yapılması ve çalışma kitabının başvuru yapan eğitmenlere teslim edilmesi

09 Mayıs 2022 – 13 Mayıs 2022 Ön eleme sınavının PDF olarak okullara gönderilmesi

16 Mayıs 2022 – 20 Mayıs 2022 Ön eleme sınavında başarılı olan öğrencilerin isimlerinin, http://aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr adresindeki forma sınıf öğretmenleri tarafından girilmesi

03 Haziran 2022 – 04 Haziran 2021 Belirlenen sınav merkezlerinde yarışma final sınavının yapılması

17 Haziran 2021 – 19 Haziran 2021 Ödül Töreni

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