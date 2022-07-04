Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Balçık Mahallesi 3244 Sokak'taki boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangını kontrol altına almaya çalışıyor. AA / Esmer Geçal - Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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