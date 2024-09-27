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Kocaeli'de Boşanmış Eşine Bıçakla Saldırı

Kocaeli'de Boşanmış Eşine Bıçakla Saldırı
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Kocaeli'de Fatih Y., boşandığı Arzu R.'yi çocuklarının gözü önünde bacağından bıçakladı. Arzu R. hastaneye kaldırılırken, Fatih Y. gözaltına alındı.

KOCAELİ'de Fatih Y. (38), geçen yıl boşandığı Arzu R.'yi (34) çocuklarını okula götürürken bacağından bıçakladı. Arzu R. tedaviye alınırken, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Fatih Y., gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Çocuklarını okula bırakmak için evden çıkan Arzu R., dışarıda bekleyen, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı 1 yıl önce boşandığı Fatih Y. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Fatih Y., 2 çocuğunun gözü önünde Arzu R.'yi bacağından bıçakladı. Arzu R. kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arzu R., sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arzu R.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Fatih Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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