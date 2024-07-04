Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Karısını ve Çocuklarını Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile 2 çocuğunu silahla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi ile 2 çocuğunu silahla yaralayan Sulhattin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Semiha K. ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuklardan İ.K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, İstanbul'da özel hastaneye kaldırılan Y.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şiir Sokak'ta dün boşanma aşamasındaki eşi Semiha K'nin (39) evine gelen Sulhattin K, yaşanan tartışma sonrası karısı ile çocukları İ.K. (17) ve Y.K'yi (14) tabancayla ateş ederek yaralamış, yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı gözaltına almıştı.