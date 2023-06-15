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Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşinin Önünü Silahla Kesip Tehdit Eden Şahıs Yakalandı

Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşinin Önünü Silahla Kesip Tehdit Eden Şahıs Yakalandı

Güncel Haberler

Kocaeli'de 2 gün önce boşanma aşamasındaki eşinin önünü silahla kesen ve tehditler savuran firari şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın ifadesi sürüyor.

Kocaeli'de 2 gün önce boşanma aşamasındaki eşinin önünü silahla kesen ve tehditler savuran firari şahıs yakalandı.

Olay, 2 gün önce Darıca ilçesinde Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi Şehit Yakup Gitmez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşi E.Ş.Y.'nin önünü keserek silah doğrulttu. Kadına tehditler savuran ve küfür eden Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadının araca binmemesi üzerine olay yerinden kaçan şahıs için ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde bugün yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın ifadesi sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Kocaeli Güncel Haberler

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