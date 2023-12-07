Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kayınpederini Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlendi ve sanığın esasa ilişkin savunması için süre talep edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ömer S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Tuğba Yıldız, davaya katılmak için dilekçe sundu. Bakanlığın katılma talebinin kabul edilmesinin ardından SEGBİS aracılığıyla dinlenen tanıklara söz verildi.

Tanık A.B, yeğeni olan sanığın olay günü kendisine "hakkınızı helal edin" şeklinde bir mesaj gönderdiğini, bu mesajı okuduktan sonra endişeye kapılarak Kocaeli'ye gelmek üzere Ankara'dan yola çıktığını söyledi.

Varış noktasına 50 metre kaldığı sırada silah sesleri duyduğunu anlatan A.B, bunun üzerine araçtan inerek seslerin geldiği yöne koştuğunu ve sanığı elindeki silahı başına dayamış halde gördüğünü kaydetti.

A.B, intihar edeceğini düşünerek elindeki silahı alıp uzağa attığını, daha sonra sanığın ikinci bir silah çıkardığını belirterek, "Üçüncü bir şahsın yanımıza yaklaştığını fark ettim. Bu kişiye yardımcı olmasını söyledim. Önce yerdeki silahı uzaklaştırdı, sonra sanığın elindeki diğer silahı aldı. Sanığı etkisiz hale getirdik. Kolluk görevlileri geldikten sonra ifade için karakola götürüldük. Olaya ilişkin bilgim bundan ibarettir." diye konuştu.

Maktul Beyza S. ile aynı iş yerinde çalışan ve tanık olarak dinlenen A.A. ise Beyza S'yle arasında gönül ilişkisi olduğunu iddia eden sanığın kendisine tehditkar mesajlar attığını fakat aralarında iş arkadaşlığı dışında başkaca bir ilişkinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Sanığın mesajları devam edince maktulle arkadaşlıklarının olmadığını ispat etmeye çalıştığını anlatan A.A, "Sanık ikna olur gibi oldu. Zaman zaman maktul ve diğer arkadaşlarımızla yemek aralarında dışarıya çıktığımızda sanığın bu durumdan haberi olduğunu fark ettim. Bana mesaj atıyordu. Maktul ile görüştüğümde bana sanık ile aralarındaki bazı sorunlardan bahsetmişti." ifadelerini kullandı.

Sanık Ömer S, tanık beyanlarındaki aleyhe olan hususları reddetti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin K'ye karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer S'nin esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşmayı 7 Şubat 2024'e erteledi.

Olay

Ömer S, 18 Ekim 2022'de boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S. ile kayınpederi Şahin K'yi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan evlerinin önünde tabancayla öldürmüştü.

Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan Ömer S, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin K'ye karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.