Apartman dairesinde 1 kilo 287 gram bonzai ele geçirildi
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Dairede yapılan aramada; 1 kilogram 287 gram bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
