Kocaeli'de Boğulan Genç Çocuk Toprağa Verildi

Kocaeli'de Boğulan Genç Çocuk Toprağa Verildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede boğulan 16 yaşındaki Arda Kürkan, öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Olay sonrası sağlık ekipleri, Kürkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde derede boğulan Arda Kürkan (16), toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisindeki Paşa Suyu Mesire Alanı'nda meydana geldi. Alandaki dereye giren Arda Kürkan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Dereye giren itfaiyeciler, Kürkan'ı sudan çıkardı. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Kürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin, yaklaşık 100 metre taşıyıp mesire alanına çıkardığı Arda Kürkan'ın cansız bedeni, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Arda Kürkan'ın cenazesi, ailesi tarafından alınıp İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Yeşilova Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Arda Kürkan, Yeşilova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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