Kocaeli'de bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde 6 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangında bodrum katı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel