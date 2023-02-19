Kocaeli'de bodrum katında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde 6 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında bodrum katı kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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