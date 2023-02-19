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Kocaeli'de bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli'de bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde 6 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangında bodrum katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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