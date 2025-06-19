Kocaeli'de Bisikletli Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Gebze ilçesinde bisikletle yolda ilerleyen 11 yaşındaki H.C, panelvan araca çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.
M.B. yönetimindeki 34 HR 5490 plakalı panelvan, Tatlıkuyu Mahallesi 1301 ile 1301/5 sokakların birleştiği noktada bisiklete binen 11 yaşındaki yabancı uyruklu H.C'ye çarptı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan H.C, ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel