Kocaeli'de bisikletle duvara çarpan çocuk yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de bisikletle duvara çarpan çocuk yaralandı

AA - Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'de bisikletle duvara çarpan çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bisikletle bahçe duvarına çarpan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bisikletle bahçe duvarına çarpan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi 109. Cadde Kocaçınar mevkisinde İ.B. (13), seyir halindeki bisikletiyle evin bahçe duvarına çarptı.

Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.???????

AA / Melih Palas - Güncel

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