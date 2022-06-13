Kocaeli'de bisikletle duvara çarpan çocuk yaralandı
AA - Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bisikletle bahçe duvarına çarpan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bisikletle bahçe duvarına çarpan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi 109. Cadde Kocaçınar mevkisinde İ.B. (13), seyir halindeki bisikletiyle evin bahçe duvarına çarptı.
Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.???????
AA / Melih Palas - Güncel