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Kocaeli'de bir şahıs otluk alanı ateşe verip kaçtı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iddiaya göre bir şahıs otluk alanı yakarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın, Darıca ilçesi Mahallesi Yelken Kaya Caddesi Boran Sokakta bulunan otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs otluk alanı yakıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yaklaşık 500 metrekarelik alan yanarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de bir şahıs otluk alanı ateşe verip kaçtı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iddiaya göre bir şahıs otluk alanı yakarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, Darıca ilçesi Mahallesi Yelken Kaya Caddesi Boran Sokakta bulunan otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs otluk alanı yakıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yaklaşık 500 metrekarelik alan yanarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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