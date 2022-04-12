Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
AA - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede meydana gelen yaralama olayının şüphelisi G.T. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.