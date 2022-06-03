Kocaeli'de bir kişinin şüpheli ölümüne ilişkin bir zanlı tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de bir kişinin şüpheli ölümüne ilişkin bir zanlı tutuklandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de bir kişinin şüpheli ölümüne ilişkin bir zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geçen yıl bir kişinin silahla şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geçen yıl bir kişinin silahla şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 2021'de İzmit ilçesinde O.E'nin silahla şüpheli ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri, olayla ilgili F.T. ile Ş.T'yi kentte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T. tutuklandı, Ş.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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