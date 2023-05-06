Kocaeli'de bir kişinin evinde öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin evine gelerek kendisini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin evine gelerek kendisini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'nde 2 Mayıs'ta Serkan Kurtgöz'ün (44) öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayeti işlediği ileri sürülen S.Y. ile kendisine yardım ettiği iddia edilen bir şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'nde 2 Mayıs'ta motosikletle gelen S.Y, Serkan Kurtgöz'ün evinin zilini çalmıştı. S.Y, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Kurtgöz'ü çağırmasını istemişti. Kapıya gelen Kurtgöz, şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y'yi Tokat'ta düzenlenen operasyonla yakalamış, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 3 zanlı daha gözaltına alınmıştı.