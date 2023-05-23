Kocaeli'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "tavukların bahçeye girmesi"nden çıkan kavgada 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ö.E.D, Y.M.M. ile ağabeyi İ.M, maktul Oğuzhan İ'nin annesi H.İ. ve eşi S.İ. ile taraf avukatları katıldı.

Tanık E.K'nın dinlenilmesinin ardından söz verilen maktulün annesi H.İ, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık Ö.E.D'nin avukatının, kavganın ardından müvekkilini olay yerinde görüp görmediği sorusuna anne H.İ, "Olay yerinde Ömer'i görmedim ancak bıçağı saklayacak kadar olaya dahil olduğu anlaşılıyor. Çocuğuma kim zarar verdiyse önce Allah'a, sonra mahkeme heyetine güveniyorum. Bir tavuk için adam vurulmaz." cevabını verdi.

Müşteki avukatı, tanıkların, sanıklarla akraba ve arkadaş ilişkisi içinde oldukları için onları koruyucu nitelikte beyanda bulunduklarını savundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Y.M.M. ve ağabeyi İ.M'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18'er yıla kadar, Ö.E.D'nin ise haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Ö.E.D, maktulün ailesi kadar olmasa da kendisinin de mağdur olduğunu, olayı en ince ayrıntısına kadar hiçbir şey saklamadan anlattığını, suçsuz olduğunu ancak olayın üstüne kaldığını ileri sürdü.

Ö.E.D'nin avukatı, sanık Y.M.M'nin, bıçağı kullananın kendisi olduğunu itiraf etmesi ve Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm sebebinin tek bıçak darbesi olarak görülmesine karşın müvekkilinin suçlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Dosyadaki delillerde çelişki bulunduğunu, müvekkilinin olayın içinde olmadığının anlaşıldığını, tutuklu kalmasını gerektirecek hiçbir delil bulunmadığı öne süren müdafi, müvekkilinin 17 aylık tutukluluk halinin sona ermesini ve mütalaa hakkında savunma için süre verilmesini istedi.

Sanık İ.M, Oğuzhan İ. ile yaşadıkları gerginlik anından itibaren polisi aradıklarını, maktulün, anne ve babasını darbetmesine rağmen polisten yardım istediklerini, doğmamış çocuğuna küfür etmesi üzerine evin önünden uzaklaşması için taş attığını, yumruklaştıklarını, daha sonra kardeşinin yanlarına gelmesiyle olayın yaşandığını aktardı.

Tutuklu bulunduğu süreçte hamile eşinin doğum yaptığını, evinin kundaklandığını, aracının zarar gördüğünü, ailesinin korkudan kenti terk etmek zorunda kaldığını savunan İ.M, tahliye talebinde bulundu.

İ.M'nin avukatı, müvekkilinin ölüm olayına dahli olmadığını, açıklanan mütalaanın maddi gerçekle uyuşmadığına değinerek, savunma için süre talep etti.

Sanık Y.M.M. de anne ve babasının darbedilmesi üzerine polisi aradıklarını, ağabeyinin dışarı çıkması üzerine kendisinin de peşinden gittiğini, Oğuzhan İ'nin ağabeyine bıçak çekmesi üzerine onu korumak için kendi bıçağını savurduğunu, elinin de kesildiğini, "başka birine zarar gelmemesi" düşüncesiyle bıçağı arkadaşı Ömer'e teslim ettiğini, kaçmadığını ve ifade vermek için polise kendisinin gittiğini iddia etti.

Sanığın avukatı, dosyadaki çelişkilerin giderilmesini, olayın meşru müdafaa olarak değerlendirilmesini ve mütalaaya ilişkin savunma için süre verilmesini istedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 Ocak 2022'de, Bekirdere Mahallesi Murat Sokak'ta tavukların bahçeye girmesi nedeniyle komşular arasında çıktığı öne sürülen kavgada, Oğuzhan İ. (26) bıçakla öldürülmüştü.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7'si aynı aileden 8 şüpheliden Y.M.M, Ö.E.D. ve İ.M. tutuklanmış, diğerlerine adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.