Kocaeli'de bir kişinin baltayla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar

Sanıklardan biri 18 yıl, diğeri 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin baltayla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.C.B, maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık N.B. ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, duruşma arası açıklanan esasa ilişkin mütalaayı okudu.

Mütalaada, sanıkların "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Söz verilen Y.C.B, maktul İsa T'nin, kuzeni N.B'ye tacizde bulunduğunu, eylemi bu yüzden gerçekleştirdiğini, maktulün motosikletini de olay yerinden kaçmak için aldıklarını ileri sürerek, pişman olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık N.B. de mütalaayı kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, N.B'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis, Y.C.B'yi ise "kasten öldürme" suçunu olay tarihinde 18 yaşından küçükken işlemesi nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların "nitelikli yağma" suçundan ise beraatine karar verdi.

Olay

Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde 19 Ocak 2025'te kulübede yaralı bulunan İsa T. (35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B. 20 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Y.C.B'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan ise 1 yıl 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

N.B'nin ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
