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Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı

Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.

Yeni Mahalle 288. Sokak'ta Mehmet Ö.(23) ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, diğer şahsın tüfekle ateş açtığı Mehmet Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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