Kocaeli'de bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı.
Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde, ortak kullandıkları servis minibüsünün anahtarını isteme nedeniyle İlhan T. ile ağabeyi İlker T. arasında çıkan tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan T. ağabeyini bıçakla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel