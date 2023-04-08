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Kocaeli'de bir kişi takside silahla başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'de bir kişi takside silahla başından vurulmuş halde bulundu

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, takside silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, takside silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde gece saatlerinde yol kenarında bir takside yolcu koltuğunda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede silahla başından vurulan Selçuk A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Selçuk A'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çayırova Çiftlik Kocaeli Güncel Haberler

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