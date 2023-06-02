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Kocaeli'de Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, B.Y. isimli şahıs gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple E.Y.'ye silahla ateş ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde B.Y. yakalanarak gözaltına alındı. B.Y., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y.'nin cenazesi kılınan namazın ardından Suadiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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